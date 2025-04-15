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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنت اللي بتحدد هتهتم بإيه.. صبري فواز يسخر من محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

أعلن الفنان صبري فواز عن فوز الفيلم المصري "سيرة أهل الضي" بعدة جوائز في مهرجان هوليوود للسينما العربية، الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.


وشارك صبري فواز عبر حسابه الرسمي منشورًا ساخرًا علق فيه على الجوائز قائلًا: "عارف أمريكا اللي محمد رمضان عمل حفلة فيها دي في أمريكا دي بقى.. فيه مهرجان هوليوود للسينما العربية الفيلم المصري ( سيرة أهل الضي ) فاز بجوايز: أفضل فيلم روائي طويل أفضل مخرج / كريم الشناوي أفضل سيناريو / هيثم دبور جايزة لجنة التحكيم لأفضل ممثلة- إسلام مبارك، وفاز عصام عمر بجايزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ( البحث عن مخرج للسيد رامبو)".


وأضاف في رسالة: "واخد بالك انت ازاي.. يعني من الآخر كده.. انت اللي بتحدد هاتهتم بإيه".

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن ظهور محمد رمضان الغريب فى حفله الأخير فى أمريكا والذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية يؤكد على أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد طبقًا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل 
 

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا فى أمريكا، وشهدت إطلالته التى ظهر بها علي المسرح، حالة من الجدل .

وكانت قد أعلنت منصة YouTube  عن بث حفل محمد رمضان بثا مباشرا وحصريا عبر قناة كوتشيلا الرسمية على YouTube، إلى جانب بث باقي حفلات المهرجان.

الفنان صبري فواز سيرة أهل الضي جوائز للسينما مهرجان هوليوود الولايات المتحدة الأمريكية محمد رمضان حفلة

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