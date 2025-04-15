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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محدث نعمة.. حسن حجاج يهاجم محمد رمضان بعد ظهوره بالتوب الذهبي

محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم

نشر الفنان حسن حجاج تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يهاجم فيه محمد رمضان بعد ظهوره الأخير بالتوب الذهبي فى حفله بأمريكا. 

وقال حسن حجاج : محمد رمضان شخص محدث نعمة، صعب إن راجل صعيدي يطلع على كدة عايز إيه تاني فلوس وجاه وعندك، عايز إيه تاني؟.

وأضاف حسين حجاج: رمضان عكس أحمد مكي، مكي كان في مشهد بنعمله في المسلسل، فاقترحت عليه ييجي من ورا ظهري ويضربني على قفايا، فقالي عيب مش هنعمل كدة، لأنه راجل محترم هو يعتبر واجهة مصر.

بيان نقابة الموسيقيين 

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن ظهور محمد رمضان الغريب فى حفله الأخير فى أمريكا والذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية يؤكد على أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد طبقًا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل 

 وأحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا فى أمريكا، وشهدت إطلالته التى ظهر بها علي المسرح، حالة من الجدل.

وكانت قد أعلنت منصة YouTube  عن بث حفل محمد رمضان بثا مباشرا وحصريا عبر قناة كوتشيلا الرسمية على YouTube، إلى جانب بث باقي حفلات المهرجان.

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