3 فرق سعودية ضمن أفضل 5 فرق في قارة أسيا.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضى خالد طلعت عن تقارير بشأن وجود ثلاث فرق سعودية ضمن أفضل 5 فرق في قارة أسيا.

وقالت التقارير :"أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء عن ترتيب الأندية الأسيوية في تصنيف أندية العالم عن السنة الأخيرة والذي شهد تفوقا كاسحا للفرق السعودية على باقي فرق قارة اسيا ".

وتواجدت 3 فرق سعودية ضمن الفرق الخمسة الأوائل في التصنيف الأسيوي ، حيث احتل فريق الهلال المركز الأول أسيويا والمركز 70 على مستوى العالم ، فيما جاء فريق أهلي جدة في المركز الثاني على قارة أسيا والمركز 98 عالميا .

واحتل فريقي يوكوهاما مارينوس وفيسيل كوبي اليابانيين المركزين الثالث والرابع بين فرق قارة أسيا ، حيث جاءا في المركزين 101 و104 على مستوى العالم على الترتيب .