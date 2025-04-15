محامي زيزو يطلب حماية اللاعب من رئيس وجماهير الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن مطالب اللاعب أحمد سيد زيزو بحماية اللاعب من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تقدم زيزو ببلاغ ضد مسئولي نادي الزمالك لاجبار علي التجديد تعاقده مع الفريق .

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "طالب محامي أحمد سيد زيزو بأخذ التعهد اللازم من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بحماية اللاعب ضد انتهاكات حقوق الإنسان وضد كافة أشكال الاضطهاد أثناء دخول اللاعب للتدريب والمعسكرات والمباريات وأثناء مغادرته طبقًا لنص المادة الثالثة من العقد المبرم فيما بين الشاكي والمشكو في حقهم بالبند ثالثًا بالفقرات 5، 10، 11".

وكشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن تقدم زيزو ببلاغ ضد مسئولي نادي الزمالك لاجبار علي التجديد تعاقده مع الفريق .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: زيزو تقدم ببلاغ رسمي ضد إدارة الزمالك واتهم مسئولي الزمالك بتهديده وترويعه من أجل تجديد عقده

وأكد أن مسئولي الزمالك حرّضوا ضده وأثاروا الفتن بينه وبين الجمهور

- البلاغ تضمن التجاوزات التي تمت في حقه والتشهير به ووالده

-طالب اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية لحمايته أمنيًا وتوفير حقوق الانسان له

- زيزو طالب بتعهد من إدارة الزمالك بحمايته ضد انتهاكات حقوق الإنسان واشكال الاضطهاد".

تحدث الإعلامي خالد الغندور عبر قناة المحور عن ما حدث من والد زيزو وتصميمه على عدم التجديد مع نادي الزمالك.

وقال الغندور: "زيزو كان بيتكلم بناء علي حازم إمام وميدو ويقولهم إحنا خلاص هنمضي ونتفق انا عاوز كذا وخلصوا الشيكات وكله تمام".

وتابع: "في الوقت اللي والد زيزو قال اقسم بالله لا ابني ولا اعرفه لو فضل في الزمالك فكان قولًا واحدا هذا هو قرار الوالد بكل قوة".