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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

ياسين مرعى مدافع فاركو
ياسين مرعى مدافع فاركو
منتصر الرفاعي

كشف مصدر أن النادي الأهلى يراقب بجدية مدافع نادي الزمالك السابق الذى يلعب فى أحد الأندية التى تنافس فى الدور الحاسم للدورى هذا الموسم بهدف دعم الفريق الأحمر فى هذا المركز قبل كأس العالم للأندية التى سيشارك بها فى شهر يونيو المقبل .

وقال المصدر أن إدارة الإسكواتينج بالنادى الأهلى رشحت ياسين مرعى مدافع فاركو الحالى والزمالك السابق لإرتداء الفانلة الحمراء فى الموسم القادم بعد نهاية عقده مع فريقه خاصة أنه قدم موسما متميزا مع فريقه فى الموسم الحالى وسجل ثلاثة أهداف .

وشدد المصدر أن ياسين مرعى يرحب بشدة بارتداء الفانلة الحمراء خاصة بعد تعثر انتقاله لنادى الزمالك فى فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة بسبب ضعف المقابل المادى الذى عرضه مسئولى الزمالك على نظرائهم فى فاركو والذى بلغ 10 ملايين جنيه فقط .

وأشار المصدر الى أن نادى الزمالك باع ياسين مرعى لفاركو قبل ثلاث مواسم مقابل 8 ملايين جنيه وعمره لم يكن يتجاوز الـ17 عاما ومن غير المنطقى إعادة شرائه بـ10 ملايين بعدها بـ3 سنوات ولذلك بات الباب مفتوحا بقوة لإنتقاله للنادي الأهلى حال نيله ثقة مسئولى القلعة الحمراء .

استعدادات مكثفة لسموحة 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني جوزيه بيسيرو في مواجهة سموحة فى تمام الساعة الرابعة عصر غدا بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

وكان الزمالك خاض 3 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجت 2-1 ثم تعادل سلبياً مع مودرن سبورت.

ويأتي الزمالك في المجموعة الأولى التى تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت من بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

مباراة الزمالك وسموحة تقام فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

القنوات الناقلة 

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة فى كأس عاصمة مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مران الزمالك

ينتظم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها غدا الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

 

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً للمباراة المقبلة أمام سموحة.

ومن المنتظر أن يجري الجهاز الفني للفريق تغييرات على تشكيل الأبيض في مباراة الغد أمام الفريق السكندري لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

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