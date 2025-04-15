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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات

دولار امريكي
دولار امريكي
هاجر رزق

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15-4-2025، في ختام التعاملات بالبنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15 ؟أبريل 2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلاله أسعار صرف العملات مقابل الجنيه.


سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 51.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 50.98 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك نكست 50.98 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنه في المصرف المتحد 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.93 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.92 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.90 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار الان سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مصر

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