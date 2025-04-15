الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه حتى 8 قروش

يبحث المواطنين عن سعر الصرف الان، والذي شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض يتراوح بين 5 و8 قروش، وذلك بعد أن فقد نحو 35 قرشا في ختام تعاملات أمس.

أسعار الدولار في البنوك

البنك الأهلي المصري: تراجع الدولار بنحو 6 قروش ليسجل 50.89 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع سابقا.

بنك مصر: سجل انخفاضا قدره 7 قروش ليصل إلى 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): هبط سعر الدولار بنحو 6 قروش مسجلا 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، مقابل 50.94 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: انخفض الدولار 5 قروش ليبلغ 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: تراجع إلى 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل نفس المستوى، 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: استقر عند 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: انخفض إلى 50.98 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

أسباب التراجع وتقلبات السوق

جاء هذا التراجع في ظل استمرار حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، وساهم في صعود الدولار مؤخرا ليتجاوز حاجز 51 جنيها لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

ورغم ذلك، يعكس التراجع الأخير استجابة السوق لآليات العرض والطلب في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي تتبناها الحكومة المصرية ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تهدف السياسة إلى امتصاص الصدمات الاقتصادية وتوفير مرونة في التعامل مع المتغيرات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في نوفمبر الماضي أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5% صعودا أو هبوطا، وهو ما يعني إمكانية تراجع أو صعود الدولار بنحو 2.5 جنيه عن مستوى 49.70 جنيه وقت التصريح.