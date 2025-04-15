إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق سلامون- المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر نتج عنه اصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة سلامون- المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتببن اصابة احمد ياسر عبدالوهاب عبدالفتاح 18 عاما مقيم الظافر مصاب ما بعد الارتجاج، ابراهيم محمد عبدالله عبدالمطلب 16 عاما مقيم الظافر مصاب

كسر بالركبة اليمنى وكسر بالكوع الايمن، السيد إبراهيم محمد السيد 18 عاما مقيم الريدانية المنصورة مصاب بجرح قطعى بالوجه وسارة عبد المنعم عبد الحميد الجندى 26 عاما مقيمة الريدانية ومصابة

بكدمات بالرأس والذراعين والقدم.

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.