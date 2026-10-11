قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة
الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
مشكلة نفاد الرصيد المفاجئ للكهرباء.. كيف تجنب نفسك التحويل لشريحة أعلى؟
قبل قمة الأهلي والزمالك.. بيراميدز يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري
الرئيس السيسي: توافق مصري إندونيسي على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.. ويؤكد تضامنه مع السعودية

الأردن يدين الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.. ويؤكد تضامنه مع السعودية
الأردن يدين الاعتداء الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.. ويؤكد تضامنه مع السعودية
أ ش أ

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، معتبرة إياه انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاعتداء على المطار، وللاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية.

وشددت على تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية انتهاكا لسيادة المملكة ميثاق الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تضبط 10.7 طن فراولة ومانجو فاسدة.. وتصدر 190 ألف طن أغذية

جانب من الحدث

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الوظائف.. التخطيط القومي يعقد أولى حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي الجديد

سعر الذهب

بعد ارتفاعها 440 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 -10-2026 بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل مفاجأة

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد