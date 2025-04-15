التواء في مفصل الكاحل.. غياب صلاح محسن عن صفوف المصري البورسعيدي

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها صلاح محسن نجم هجوم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بإلتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل.

وهي الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة الفريق الأخيرة بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.



غياب صلاح محسن عن صفوف المصري لنحو أسبوعين

وأكد الدكتور حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق، أن اللاعب سيغيب عن صفوف الفريق لنحو أسبوعين يخضع خلالهما للعديد من الجلسات العلاجية على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.