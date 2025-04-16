للإفطار .. طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجبنة

تعتبر طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجبنة من الوصفات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها على الفطور وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدّمت الشيف لينا الحوراني طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجبنة بطريقة سهلة ولذيذة في اقل من ساعة، وتكفي هه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجبنة

طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجبنة

مكونات طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجنة:

عجينة باف باستري جاهزة (مقطعة لمربعات أو مستطيلات حسب الرغبة)

جبنة حلوم أو فيتا أو موزاريلا (حسب الذوق)

زعتر أخضر طازج أو زعتر جاف (حسب المتوفر)

رشة زيت زيتون

بيضة (لدهن الوجه)

سمسم وحبة البركة (اختياري للتزيين)

طريقة عمل الباف باستري بالزعتر والجبنة

طريقة تحضير الباف باستري بالزعتر والجنة:

ـ لتجهيز الحشوة: في وعاء، اخلطي الجبنة مع الزعتر، وأضيفي رشة صغيرة من زيت الزيتون لإعطاء نكهة لذيذة.



ـ حشو العجينة: افردي مربعات الباف باستري على سطح مرشوش بقليل من الدقيق.



ـ ضعي ملعقة صغيرة من الحشوة في وسط كل مربع، ثم أغلقيها على شكل مثلث أو مستطيل، مع الضغط على الأطراف بالشوكة لإحكام الإغلاق.



ـ دهن الوجه: ادهني وجه كل قطعة بخليط البيض، ويمكن رش السمسم أو حبة البركة فوقها لإضافة شكل وطعم مميز.



ـ سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي القطع في صينية مبطنة بورق زبدة، وادخليها الفرن لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى تنتفخ وتتحمر.



ـ تقدم الباف باستري بالزعتر والجنة ساخنة كمقبلات خفيفة أو فطور لذيذ مع كوب شاي أو لبن.