هواوي تطلق جهازها اللوحي الجديد «MatePad Pro 13.2» اعرف مواصفاته

أطلقت هواوي جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 13.2 ، مقدمة بذلك رؤية متطورة للأجهزة اللوحية المستقبلية.

يتميز الجهاز بشاشة OLED مرنة مقاس 13.2 بوصة مع تقنية PaperMatte، تقدم نسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 94% مع دقة 2.8K وسطوع يصل إلى 1000 نيت.

تتميز الشاشة بتقنية مضادة للوهج على المستوى النانوي، حاصلة على شهادات عالمية للراحة البصرية. يأتي الجهاز مع نسخة كاملة من WPS Office، ويدعم لوحة مفاتيح ذكية مغناطيسية وقلم M-Pencil من الجيل الثالث بـ16,384 مستوى حساسية للضغط.

يتضمن الجهاز تطبيق GoPaint المتطور للرسم الرقمي مع محرك FangTian Painting Engine 2.0. متوفر بسعر 65,999 جنيهاً، مع هدايا مجانية تشمل لوحة مفاتيح، قلم M-Pencil، وماوس بلوتوث بقيمة إجمالية 20,497 جنيهاً.