السكر والأرز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

شهدت الأسواق اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 حالة من الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع تراجع طفيف في بعض المنتجات.

وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز السلع الغذائية المتداولة في الأسواق:

الحبوب والبقوليات:

الأرز المعبأ: 34.90 جنيهًا للكيلو

العدس الأصفر المعبأ: 60.94 جنيه للكيلو

العدس بجبة: 52.00 جنيهًا للكيلو

الفول البلدي المعبأ: 53.40 جنيه للكيلو

الفول المستورد: 45.00 جنيهًا للكيلو

السكر المعبأ: 34.82 جنيهًا للكيلو

الدقيق الأبيض المعبأ: 27.80 جنيهًا للكيلو

المكرونة المعبأة (400 جم): 27.61 جنيهًا



منتجات الألبان والأجبان:

الجبن الأبيض: 122.08 جنيهًا للكيلو

الجبن الرومي: 180.00 جنيهًا للكيلو

الجبن الشيدر: 160.00 جنيهًا للكيلو

اللبن السائل كامل الدسم: 39.17 جنيهًا للتر



الزيوت والسمن:

زيت الخليط: 57.92 جنيهًا للتر

زيت عباد الشمس: 72.83 جنيهًا للتر

السمن النباتي: 88.00 جنيهًا للكيلو

السمن البلدي (معبأ): 180.00 جنيهًا للكيلو



وفي سياق متصل، أكدت شُعب المواد الغذائية بالغرف التجارية أن السوق يشهد حالة من التوازن بين المعروض والطلب، بفضل زيادة ضخ السلع في السلاسل التجارية والمنافذ التموينية.

وأشارت إلى أن التراجع المحدود في أسعار بعض السلع يرجع إلى انخفاض تكلفة الاستيراد وتحسن سلاسل الإمداد نسبيًا خلال الفترة الأخيرة.

كما دعت الغرف التجارية المستهلكين إلى التوجه نحو السلع المحلية التي تشهد وفرة في المعروض، ما يسهم في ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وشددت على أهمية الرقابة المشتركة بين الجهات المعنية والغرف التجارية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع.