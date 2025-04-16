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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين : الصين وروسيا ستكونان ضامنتين لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران

إيران وامريكا
إيران وامريكا
محمود نوفل


أكدت الرئاسة الروسية "‏الكرملين" أنه سيتم وقف الضربات الأوكرانية علي منشآت الطاقة قريبا حيث قالت " سنعلن قريبا عن موعد انتهاء وقف الضربات على منشآت الطاقة.

وأوضح ‏الكرملين في بيان له ان كييف لا تزال تحظر على نفسها التفاوض مع روسيا، مشيرا الي ان نظام كييف لم يلتزم فعليا بوقف الهجمات على قطاع الطاقة.

وفي سياق اخر؛ قال ‏الكرملين أيضا : مسألة ما إذا كانت روسيا والصين يمكن أن تكونا ضامنتين لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران تعتمد على المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأتم ‏الكرملين: روسيا تعوّل على عقد جولة ثانية من المحادثات بين أمريكا وإيران. 

إيران أمريكا روسيا الصين الكرملين

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