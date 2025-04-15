إيران تكشف مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا



كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث سيكون في العاصمة العمانية مسقط التي استضافت الجولة الأولى.

وفي تصريحات له؛ ذكر بقائي: "بعد المشاورات، تقرر أن تقوم مسقط أيضاً باستضافة الجولة الثانية من هذه المفاوضات، والتي ستعقد يوم السبت المقبل".

وأمس الاثنين، رد بقائي على التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات غيرالمباشرة، مؤكّداً:"لا يجوز لكم ادعاء التفاوض وممارسة الضغوط والتهديد في آن واحد، فهذا غير مقبول".

وأكد بقائي على استمرار المفاوضات بشكل غير مباشر، وأن على واشنطن حل تناقض تصريحات مسؤوليها، مشيرا إلي أنّ المفاوضات ليست مباشرة لأنّ "مواقف أمريكا المتناقضة هي السبب الرئيس الذي يدفعنا إلى الحوار بشكل غير مباشر".



وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين مطلعين قولهما إنّ "الجولة الثانية من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ستُعقد السبت المقبل في روما".

كما أشار الموقع نفسه في وقت سابق، الي أنّ إيران، بصدد عرض اقتراح على الولايات المتحدة، يقضي بعمل الجانبين على "صياغة اتفاق نووي مؤقت، تمهيداً لمفاوضات الاتفاق الشامل".

ويوم السبت الماضي، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أنّ الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط كانت "بناءة"، مشيراً إلى أنّ "جولة جديدة ستُعقد يوم السبت المقبل"، لمواصلة البحث في الإطار العام لاتفاق محتمل.

يذكر أنّ المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة جرت، السبت الماضي، بين عراقتشي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات عن إيران، بحضور بقائي، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، وكبار المفاوضين في مجال رفع العقوبات والقضية النووية والخبراء المعنيين.

وخلال الجولة الأولى من هذه المفاوضات، تولت وزارة الخارجية العُمانية مهمة تبادل الرسائل الشفوية والخطية بين الوفدين الإيراني والأمريكي.