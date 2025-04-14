أخبار العالم| واشنطن تعرض ضمانات لحماس مقابل إطلاق رهائن.. زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا.. وأمريكا تختار موقعا جديدا لمحادثاتها مع إيران

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن تطورات لافتة في مسار المفاوضات الجارية بين حركة "حماس" وإسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية وبرعاية أمريكية، بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، أمس الأحد، عن إجراء جديد بشأن الرسوم الجمركية على الإلكترونيات.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بمهام معادية في الأجواء اليمينة.

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد، نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة الأمريكية أوقفت رجلا يشتبه في تورطه بحرق مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.

اتهمت أوكرانيا، الأحد، موسكو باستهداف المدنيين، بعد أن أسفرت هجمات بصواريخ روسية عن مقتل 34 شخصا في مدينة سومي الواقعة شمال شرقي البلاد، بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية.

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بتكثيف نشاط العمليات العسكرية لممارسة أقصى ضغط على حركة حماس، في سبيل إفراجها عن الرهائن، قائلا “كلما أصرت على الرفض، فإن غزة سوف تصبح أصغر وأكثر عزلة”، على حد تعبيره.

قال أطباء البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "صحة ممتازة" بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أحدا لن يفلت من العقاب على الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية التي فرضتها الدول على الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص الصين.

اعتبر شي جين بينغ أن الحمائية "لا تؤدي إلى أي نتيجة" وأنه "لن يكون هناك رابحون" في أي حرب تجارية، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية الإثنين، في وقت يبدأ الرئيس الصيني زيارة لفيتنام.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الروسية، وذلك في مقابلة بثتها الأحد شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية.

أعلنت السلطات في الإكوادور فوز الرئيس المنتهية ولايته دانيال نوبوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد.

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الإيطالية.