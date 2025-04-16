البحوث الفلكية يحدد موعد غرة ذو القعدة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل موعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة لعام 1446 هـ، استنادًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، ويأتي ذلك في إطار المتابعة الشهرية لحركة القمر ومواقيت الأهلة وبداية الشهور الهجرية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ذو القعدة لعام 1446 هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة و32 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد، إن يوم الإثنين 28 أبريل 2025، والموافق ليوم الرؤية، سيشهد بقاء الهلال الجديد في السماء بعد غروب الشمس لمدة 55 دقيقة في مكة المكرمة، و63 دقيقة في القاهرة، كما يظل الهلال ظاهرًا في سماء باقي محافظات الجمهورية لفترات تتراوح بين 56 إلى 66 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تتراوح مدة بقاء الهلال بعد الغروب بين 25 و76 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية.

تكون غرة شهر ذو القعدة 1446 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025