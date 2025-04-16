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اخذقلك عينك.. مدير مدرسة العمرانية يكشف حقيقة قيام معلمة بصفعه على وجهه| القصة كاملة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اخذقلك عينك.. مدير مدرسة العمرانية يكشف حقيقة قيام معلمة بصفعه على وجهه| القصة كاملة

إدارة العمرانية التعليمية
إدارة العمرانية التعليمية
ياسمين بدوي

حالة من الحدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة بعد تداول خبر قيام معلمة بصفع مدير مدرسة في العمرانية على وجهه .. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.

 شهدت مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بـ محافظة الجيزة، واقعة صفع معلمة لمدير المدرسة على وجهه أمام الطلاب .

وعلى الفور انتشر الخبر على مرقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و اثار جدلا واسعا بين المصريين الذين انتقدوا الواقعة.

من جانبه كشف سيد فاروق العاصي مدير المدرسة الحقيقة كاملة في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال :   لم تحدث أية مشادة كلامية أو ثمة اعتداء لفظي متبادل بيني وبين المدعوة/ نجلاء المسيري مدير مدرسة الصديق السابق ومعلم اللغة العربية الحالي ، فلم اقم بالرد على أي تجاوز لفظي صادر من المذكورة تمامًا .

لم يحدث اعتداءا بدنيا 

وقال : لم تحاول المذكورة على الإطلاق الاعتداء البدني عليا بأي وسيلة ممكنة ولكنها قالت لي “ هو إنت بتبصلي ليه أنا اخذقلك عينك” ووجهت أصبعيها نحو عيني ، ولكن لم تلمسهما ، وذلك عند حضورها متأخرة يوم الأحد الموافق: ٢٠٢٥/٤/١٣م الساعة: ٧.٣٥ ص وكنت في ذلك الوقت واقفًا خارج المدرسة أمام الباب لاستلام كراتين البسكويت الخاصة بالتغذية المدرسية ، وكان بصحبتي حينها معتصم محمد عباس - معلم خبير اللغة العربية بالمدرسة .

وأضاف قائلا : خلافي مع المذكورة بدأ من اليوم الأول لدخولي المدرسة ومدير الإدارة على علم تام بذلك ، فقد رفضت التخلي عن مهام وظيفتها كمدير للمدرسة وبدأت في استخدام تجاوزات لفظية أمام جميع العاملين بالمدرسة وكان يتم إبلاغ الإدارة التعليمية بكل تجاوزاتها في حينه ، ولكن مدير عام الإدارة لم يحرك ساكنًا .. رغم تقديمي لمذكرتين له بشأنها وطالبت فيهما بنقلها من المدرسة الاولى بتاريخ: ١٣ مارس ٢٠٢٥م ، والثانية بتاريخ: ٧ إبريل ٢٠٢٥م وكلتاهما مؤيدة بالأدلة والقرائن .

واستكمل مدير المدرسة تصريحاته قائلا : رأي مدير عام الإدارة بعينيه وسمع بأذنيه تطاول المذكورة على مدير المدرسة أكثر من المرة الأولى كانت بتاريخ: ٢٦ فبراير ٢٠٢٥م داخل مكتبه وذلك في حضور  سعاد محمد ـ وكيل الإدارة ، و هشام محمود ـ مدير التعليم الابتدائي ، وآخرين ، والثانية بتاريخ: ٧ من إبريل ٢٠٢٥م وكانت أيضًا داخل مكتبه في حضور سعاد محمد ـ وكيل الإدارة ، والسيد/ هشام محمود ـ مدير التعليم الابتدائي ،  داليا عمر ـ مدير التعليم الإعدادي ، والثالثة كانت بتاريخ: ١٣ إبريل ٢٠٢٥م داخل مكتب مدير المدرسة في حضور  عاطف إبراهيم ـ مدير الإدارة ، و وجيه عبد العال ـ مسئول أمن الإدارة ، و هشام عضو الأمن بالإدارة وعدد من معلمي المدرسة .

وقال مدير المدرسة : عندما وجدت مدير عام الإدارة يمتنع عن استدعائها إلى ديوان الإدارة وغير قادر على منعها من التمادي في السباب وتوجيه الشتائم أمام المعلمين أبلغته بأنني سأتصل بالشرطة لإيقاف المذكورة عند حدها ، فقال لي اتصل ، وعند حضور الشرطة استشاط غضبًا ، وطلب مني التنازل عن البلاغ ، ورغم ذلك اتصل بمدير المديرية وقال له: (أنا يا ريس أقدر اتصل بالشرطة من غير ما أرجعلك ، وعندما قال له الاخير: لا ، قال: سيد العاصي جاب الشرطة المدرسة يعني أنا ولا إنته مش ماليين عينه ، ولا عاملنا أي حساب) وأخفى عنه أن اتصالي بالشرطة كان في حضوره وبعد إبلاغه ، فاستشاط مدير المديرية غضبًا معتبرًا إياي وكأني قد ارتكبت جناية يعاقب عليها القانون ، رغم علمه اليقين بانني قد تنازلت عن البلاغ احترامًا له .

واوضح مدير المدرسة قائلا : لم يتم تحرير مذكرة ضدي سواء من المذكورة أو من أحد العاملين بالمدرسة بل أنا من قمت بتقديم المذكرات آخرها كانت بتاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٤م ، وبالتالي فلم يتم إجراء أية تحقيقات معي على الإطلاق .

تعليق مديرية التربية والتعليم بالجيزة

من جانبها نفت أيضا مديرية التربية والتعليم بالجيزة قيام المعلمة بصفع مدير المدرسة على وجهه مثلما تردد ، مؤكدة أن الخلاف كان لفظيا فقط وأنه تم فتح تحقيق في الواقعة واستبعاد الطرفين لحين انتهاء التحقيق

مدير مدرسة العمرانية مدرسة الجيزة

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