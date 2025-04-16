مسيرة إسرائيلية تقصف غرفة سكنية في حي الدواوير جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تقصف غرفة جاهزة للسكن في حي الدواوير ببلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل شخص، بعد يوم على غارة مماثلة أسفرت عن مقتل شخصين، على الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارة طائرة مسيرة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في وادي الحجير أدت إلى مقتل شخص"، في إشارة إلى منطقة تبعد نحو 12 كيلومترا (سبعة أميال) عن الحدود.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل أحد عناصر حزب الله في غارة جوية على جنوب لبنان.