بيان من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بياناً تفصيليا بشأن قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز .

وجاء نص البيان كالتالي:-

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تنفي ما أُثير في أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تطورات قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وتابع البيان: تدعو المنظمة جميع المهتمين، مراجعة موقع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات للتأكد من عدم صحة هذه المعلومات.

وواصل:- وتؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن القضية مازالت قيد التحقيقات حسب الخطوات القانونية واللائحية التي تحددها المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وتنفي المنظمة ما أثير بشأن أي مخاطر على الرياضة المصرية من ناحية مكافحة المنشطات، وتؤكد أن تصنيف مصر يأتي بين أعلى المنظمات الملتزمة حول العالم.

وتهيب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بالسادة الإعلاميين والصحفيين تحري الدقة ومراجعة المنظمة في أي أخبار أو معلومات بشأن قضايا مكافحة المنشطات نظرًا لأهميتها وحساسيتها.