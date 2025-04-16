بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

تصدرت الفنانة شيريهان تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعدما ظهرت في جنازة حماة المطرب رامي صبري، مما أثار قلق جمهورها ومحبيها.

وأكدت مصادر مقربة لـ "صدى البلد" أن الفنانة شيريهان تتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لأنباء مرضها أو تدهور حالتها الصحية مؤخرا.



واختارت شيريهان ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها وقامت برفع شعرها الطويل الذي لا يتناسب مع ظهورها.



وتتميز شيريهان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعد الفنانة شيريهان، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

نعرض لكم فى هذا التقرير مجموعه من صور شيريهان..