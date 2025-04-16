نائب وزير المالية: المواطن هو «الحكم» في أداء الموازنة بعد 9 أشهر

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الوزارة حريصة على تقديم حقائق الاداء المالي لتسعة أشهر من الموازنة، والحكم في النهاية يكون للمواطن والرأي العام.

وأضاف الدكتور أحمد كوجك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر قناة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أننا شهدنا تحسنًا جيدًا في معدلات النمو، وما زلنا نستحق المزيد، متابعًا أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو التحسن الاقتصادي.

وتابع كوجك أن الوزارة حريصة على إحداث المزيد من التحسن في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مستدركًا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة.