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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير التموين: العالم يمر بحالة هبوط تضخمي .. فيديو

الدكتور ناجي فرج
الدكتور ناجي فرج
محمد حليم قنديل

شدد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للذهب، على ضرورة مواكبة التطورات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة، خصوصًا في ظل الأزمات المتكررة التي تعيد تشكيل النظام المالي العالمي.

وأضاف “فرج” خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة “صدي البلد” الفضائية، أن التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ومتابعة الوضع الاقتصادي الراهن، تشير إلى أن العالم يمر بحالة هبوط تضخمي.

وتابع مستشار وزير التموين للذهب، أن الأزمة الأقتصادية الحالية لن تقتصر على الدول النامية فقط، بل ستطال الولايات المتحدة أيضًا.

ناجي فرج مستشار وزير التموين التموين أحمد موسى على مسئوليتي صدي البلد الذهب

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