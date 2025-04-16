رغم التعادل مع بايرن ميونخ.. إنتر ميلان يتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا

انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق هاري كين وإريك داير في الدقيقتين 52، 76.

فيما جاءت ثنائية إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز وبنجامين بافارد في الدقيقتين 58، 61.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب تصبح النتيجة 5-4 لصالحه.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا مع برشلونة الإسباني.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني ودارميان.

الوسط: باريلا، هاكان أوغلو ومخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، تورام ولاوتارو.

فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: أوربيج.

الدفاع: مين جاي، داير، لايمر وستانيشيتش.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا ومولر.

الهجوم: أوليس، كين وساني.