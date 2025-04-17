ارتفاع الأسعار عالميا يدفع بالذهب محليا وعربيا للصعود

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعربية ارتفاعا كبير خلال أمس الأربعاء متأثرة بصعوده في البورصة العالمية والتي سجلت نحو 3337 دولار للأوقية الواحدة.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر وبعض دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وكذلك عالميا، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة اليوم الخميس 17 أبريل 2025.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الخميس 17 أبريل 2025

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 5474 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22 اليوم نحو 5018 جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4790 جنيها

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4106 جنيها

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال اليوم الخميس 38320 جنيها.

أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الخميس:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 لغت نحو 399 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجل نحو 369.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 354.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 303.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 235 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 201.50 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 12410 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2836 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 401.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 22 وصلت نحو 368.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو سجلت 351.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام اليوم عيار 18 بلغت نحو 301.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 334.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 201 ريال سعودي.

سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 12496 ريالا سعوديا، بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2812.50 ريال سعودي.

عوامل مؤثر في سعر الذهب

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. تُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.