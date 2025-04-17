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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.


وأسندت النيابة العامة تهم هتك عرض المجني عليها، وحيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم في هتك عرض فتاة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل عاطل متهم بهتك عرض فتاة

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