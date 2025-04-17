أسامة كمال: الحروب ليست فقط أسلحة والعالم في مرحلة جديدة من الصراع

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الحروب ليست فقط أسلحة وطائرات، والعالم في مرحلة جديدة من الصراعات من الحروب الاقتصادية.

وأضاف أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سيء، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الصراع بين أمريكا والصين ليس فقط أرقام، متابعا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا خلال الفترة الأخيرة بدأت هذا الصراع الاقتصادي.

وتابع أسامة كمال، أن أمريكا ترى أنها تحت قيادة دونالد ترامب تسير في الاتجاه السليم، مستدركاً أن العمال الصينيين يستعرضون مهاراتهم الدقيقة في الإنتاج والتصنيع.

وأكمل الاعلامي أسامة كمال، أن حرب العلامات التجارية العالمية تشتعل بعد صراع الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، والصين تقتل البرندات.