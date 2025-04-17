قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين في خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إن "قطاع غزة يعاني من معاناة شديدة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، والجوع يسيطر على الأهالي، خاصة الأطفال.

وأضاف أنه في الساعات الأخيرة، شهدت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس في جنوب القطاع قصفًا جويًا مكثفًا استهدف خيامًا للنازحين الفلسطينيين، ما أسفر عن اشتعال النيران في العديد من هذه الخيام".

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن "القصف أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، ونعلم أن الجثث وصلت إلى المستشفى وكانت متفحمة بشكل كامل بسبب الحرائق التي اندلعت نتيجة الهجمات الجوية".

وأوضح بشير جبر: "هذا الهجوم ليس الوحيد في المنطقة، فقد تم قصف خيام أخرى في نفس المنطقة، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تزال تحلق بكثافة في سماء القطاع، حيث تُنفذ غارات جوية متتالية على مختلف المناطق". وفي السياق ذاته، تحدث جبر عن استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وبالتحديد في مدينة رفح التي تعرضت هي الأخرى لهجمات مكثفة.