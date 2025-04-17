بعد إصابة دونالد ترامب.. كل ما تود معرفته عن مرضه

أكد الفحص الطبي السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني أنه يتمتع بصحة بدنية وإدراكية ممتازة، دون أي مشاكل صحية خطيرة.

ومع ذلك، لوحظت حالة جلدية سابقة للسرطان تُعرف باسم التقرن السفعي، مما أثار قلق بعض المراقبين.

يقول الخبراء إنه إذا تُركت هذه البقع دون علاج، فإنها تتصلب وتتطور ببطء إلى نسيج يشبه الثآليل. ووفقًا للدراسات، هناك احتمال بنسبة 5-10% أن يتطور التقرن السفعي إلى سرطان الخلايا الحرشفية، وهو شكل من أشكال سرطان الجلد.





التقرن السفعي (AK) هو اضطراب جلدي يُسبب بقعًا خشنة ومتقشرة على الجلد، يُعرف أيضًا باسم التقرن الشمسي، يُعد التقرن السفعي نوعًا من أنواع السرطان ما قبل السرطاني، مما يعني أنه إذا لم تُعالج الحالة، فقد تتحول إلى سرطان وبدون علاج، يمكن أن يؤدي التقرن السفعي إلى نوع من سرطان الجلد يُسمى سرطان الخلايا الحرشفية .

يعاني حوالي 58 مليون أمريكي من بقعة واحدة أو أكثر من التقرن السفعي، يُعد التقرن السفعي النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد قبل السرطاني.

أسباب التقرن السعفي



السبب الأكثر شيوعًا للتقرن السفعي هو التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، تأتي هذه الأشعة من الشمس أو من أجهزة التسمير الداخلية، مثل أسرّة التسمير، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تُلحق الضرر بالطبقة الخارجية من خلايا الجلد ، والتي تُسمى الخلايا الكيراتينية.

أعراض التقرن السعفي



عادةً ما تكون أولى علامات التقرن السفعي ظهور نتوءات خشنة مرتفعة على الجلد، قد تختلف ألوانها، لكنها غالبًا ما تكون مغطاة بقشرة صفراء أو بنية اللون، قد تكون هذه النتوءات:

رمادي.

لون القرنفل.

أحمر.

نفس لون بشرتك.

وقد تشمل الأعراض أيضًا ما يلي:

نزيف.

حرقة أو لسعة أو حكة.

الشفاه الجافة والمتقشرة.

نمو جلدي يشبه القرن يبرز (مثل قرن الحيوان).

فقدان اللون في الشفاه.

الألم أو الحنان.

التشخيص والاختبارات

كيف يتم تشخيص مرض القرنية السفعية؟



يمكن لمقدم الرعاية الصحية الأساسي، وهو طبيب أمراض جلدية (متخصص في أمراض الجلد)، أو أي مقدم رعاية صحية آخر، تشخيص التقرن السفعي غالبًا من خلال فحص الجلد بدقة باستخدام التكبير، إذا لم يكن مقدم الرعاية الصحية متأكدًا أو بدا الجلد غير طبيعي، فقد يوصي بإجراء خزعة جلدية، يتيح هذا الإجراء القصير وغير الجراحي فحص خلايا الجلد تحت المجهر للحصول على تشخيص دقيق.

المصدر: clevelandclinic.

