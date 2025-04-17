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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بمدينة قنا

حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بمدينة قنا
حملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بمدينة قنا
أ ش أ

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، اليوم، حملة تموينية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمدينة قنا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، التي أصدرها خلال جولته الميدانية مساء أمس، عقب تلقيه شكاوى من بعض المواطنين بشأن أحد المخابز.


قاد الحملة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، يرافقه عدد من قيادات المديرية، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية للتفتيش على مدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الرغيف، ومراجعة الأوزان المُقررة، إلى جانب التأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل المحددة.


وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز المخالفة، والتي جاءت على النحو التالي ٣ تقارير لعدم مطابقة المواصفات الفنية للرغيف، ومحضر لنقص وزن الرغيف، و ٦ محاضر تتعلق بنظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود قائمة تشغيل، ومحضر لعدم وجود سجل زيارات، و ٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز الحر.


وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن توجيهات محافظ قنا واضحة وصريحة بشأن تكثيف الحملات التموينية المفاجئة والدورية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي انتظام سير العمل بكافة الأنشطة التموينية على مستوى المحافظة.


وأضاف "القط" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة، وفقًا لتعليمات وزير التموين، لمتابعة حركة الأسواق ومراقبة أسعار السلع، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة التموينية، مشددًا على استمرار الحملات التموينية خلال الأيام المقبلة بشكل مكثف، لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، وتحقيق التوازن التمويني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حملة تموينية مفاجئة المخابز البلدية مدينة قنا وكيل وزارة التموين بقنا

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