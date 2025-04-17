خبير يوضح أعراض العنف على الأطفال: مشاكل اجتماعية ونفسية مستمرة

تحدث الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية عن بعض الأعراض التي يُظهرها الأطفال الذين يتعرضون للعنف، مشيرًا إلى صعوبة التعامل مع الإحباطات والحرمان، وهو ما يؤدي إلى مشكلات مثل:الانسحاب الاجتماعي،التبول اللاإرادي،الكوابيس واضطرابات النوم،الانفعالات المفرطة.

وأضاف أن هذه الأعراض هي مؤشرات على انخفاض حاد في مفهوم الذات لدى الطفل.

العنف اللفظي والتوبيخ: تأثير سلبي طويل الأمد

وأشار الدكتور هندي خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي»، الذي يُبث على قناة صدى البلد، إلى أن العنف اللفظي، مثل التوبيخ المتكرر أو استخدام الألفاظ الجارحة، يندرج أيضًا ضمن أشكال العنف التي تؤثر سلبًا على ثقة الطفل بنفسه.

وأكد أن هذه الأفعال تؤدي إلى تأثيرات نفسية قد تظهر لاحقًا في ضعف الشخصية أو مشكلات نفسية أخرى، حتى لدى الأطفال الذين ينشأون في بيئات راقية.

الآثار النفسية على الشباب

وأوضح هندي أن بعض الشباب الذين نشأوا في بيئات راقية، يتمتعون بمظهر حسن، قد يعانون من التأتأة وضعف الشخصية بسبب العنف النفسي الذي تعرضوا له من قبل آبائهم، مؤكدًا أن التنمر والضغط النفسي في مراحل الطفولة يمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة على المدى الطويل.