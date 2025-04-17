جدول امتحانات شهر أبريل 2025 محافظة الجيزة جميع الصفوف

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات شهر ابريل 2025 جميع الصفوف.
وبحسب جدول امتحانات شهر أبريل 2025 محافظة الجيزة المعلن في المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية :
- تبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصف الثالث الابتدائي من 27 ابريل حتى 30 ابريل.
- وتبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 27 ابريل حتى 30 ابريل.
- تبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصفين الاول والثاني الاعدادي من 27 ابريل 2025 وتستمر حتى 4 مايو 2025.
-
- تبدأ امتحانات شهر ابريل 2025 للصفين الاول والثاني الثانوي من 27 ابريل وتستمر حتى 4 مايو 2025.
معلومات رسمية عن امتحانات شهر إبريل 2025
- تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس خلال الفترة من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.
- يحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية.
-
- وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر أبريل 2025.
- من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025.
- تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى.
- لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025.
3 اختبارات في كل فصل دراسي
وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:
- الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
- الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.
- الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.