رسالة من خادم الحرمين إلى المرشد الأعلى الإيراني

سلم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رسالة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الي المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي .



وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية ، فقد أكد خامنئي للأمير خالد بن سلمان أنه يعتقد أن العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين وأن البلدين يمكن أن يكملا بعضهما البعض.

و حضر اللقاء رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.

وشدد خامنئي علي أن توسيع العلاقات بين البلدين له أعداء، مشيرا إلى أنه يجب التغلب على هذه الدوافع العدائية ونحن مستعدون في هذا الصدد.

كما ذكر إن طهران مستعدة لمساعدة السعودية في هذه العديد من المجالات ، مؤكداً أن من الأفضل للأشقاء في المنطقة أن يتعاونوا ويساعدوا بعضهم البعض بدلاً من الاعتماد على الآخرين.

ومن جانبه ، أعرب وزير الدفاع السعودي عن ارتياحه الكبير للقاء حيث قال: لقد جئت إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات مع إيران والتعاون في جميع المجالات، ونأمل أن توفر المحادثات البناءة علاقات أقوى بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مما كانت عليه في الماضي.