رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد سبب اختيار صباح الجمعة لزيادة أسعار الوقود

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جعلت زيادة أسعار المواد البترولية، صباح يوم الجمعة لأنه يوم إجازة، والمواطنين لا يكونون في الاعمال.

وقال مدبولي خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أنه بعد قرار زيادة أسعار المواد البترولية، يتم تشكيل غرفة عمليات من المحافظين، من أجل التوصل للتعريفة الرسمية للركوب في المواصلات العامة والخاصة.

زيادة الأجرة

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه بالوصول ليوم العمل الرسمي تصل الامور للاستقرار تفاديا للمشاكل التي يمكن ان تحدث من بعض السائقين بزيادة الأجرة بشكل مبالغ.