بعد جدل ارتباطه.. حسام حبيب في لايف خاص على تيك توك الليلة

يستعد المطرب حسام حبيب للظهور في جلسة لايف عبر منصة تيك توك، الليلة، يكشف خلالها عن مجموعة من الأخبار المهمة والتفاصيل الجديدة المتعلقة بمسيرته الفنية وأعماله القادمة.

يأتي هذا الحدث في إطار استعداداته المكثفة لإطلاق ألبومه الجديد المنتظر خلال صيف 2025، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين.

ويعد هذا الظهور هو الأول له بعد أن تصدر اسمه مؤخرًا مؤشرات البحث بعد شائعات خطوبته من البلوجر الأردنية سارة.

وتعاقد حسام حبيب مؤخرا مع المخرج طارق العريان على المشاركة في غناء وألحان أغنيات فيلم "السلم والثعبان" الجزء الثاني، والمقرر بدء تصويره قريبا.