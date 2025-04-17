جسم ناري في سماء المكسيك يثير الجدل .. هل نشهد سقوط نيزك؟

شهدت سماء المكسيك مؤخرًا ظاهرة استثنائية أثارت دهشة الكثيرين، عندما ظهر جسم ناري كبير يدعى "البوليِد".

وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، ما أثار دهشة الكثيرين.

وقد تم تداول مقاطع فيديو لهذا الجسم بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدّى إلى الكثير من ردود الفعل المتنوعة.. فما القصة؟

تفاصيل الظاهرة الفلكية

حسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، يُعرّف "البوليِد" بأنه كرة نارية ساطعة بشكل استثنائي، يمكن رؤيتها في مناطق واسعة جدًا من الأرض.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مشاهد رائعة لجسم يتطاير في السماء وينفجر بوهج ضوئي فوق الأراضي المكسيكية.

تحولت هذه الظاهرة، سريعًا، إلى مادة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أطلق المستخدمون إبداعاتهم من خلال تعديل الصور ومزجها بشخصيات كرتونية ونكات سياسية، مما أضفى جواً من المرح على الحدث. ورغم السخرية، فإن الكثيرين أبدوا إعجابهم بالعرض البصري الذي قدمته الظاهرة.

ما تفسير العلماء للظاهرة؟

على الرغم من التوقعات الأولية التي قد تشير إلى إمكانية كون الجسم نيزكًا، فقد أكد العلماء أن هذا الجسم كان في الواقع "بوليِد". ويعتبر هذا التفسير مهمًا لفهم هذا النوع من الظواهر الطبيعية، حيث أن له أيضًا خصائص مميزة تميزه عن النيازك التقليدية.

وتسلط أحداث كهذه الضوء على كيف يمكن للظواهر الفلكية أن تجذب انتباه الجمهور. قد يبدو الأمر وكأنه مجرد حدث عابر، لكنه يُظهر أيضًا كيف يمكن للعلم أن يكون ذا طابع ترفيهي وتعليمي في آن واحد.

وبحسب العلماء، يظل الجسم الناري المحير في سماء المكسيك علامة على الروعة التي يحويها الكون، ويُظهر لنا أن للسماء الكثير من الأسرار التي لا تزال بحاجة إلى استكشاف.

ويُعرّف البوليِد، وفقا لوكالة ناسا، بأنه "كرة نارية" ساطعة بشكل استثنائي ترى في مناطق واسعة جدا.

جدير بالذكر أن يوليو من العام الماضي شهد واقعة مثيرة للجدل عندما التقطت كاميرا لحظة سقوط نيزك على الأرض في كندا، حيث رأى أفراد عائلة من جزيرة الأمير إدوارد في البداية حطامًا على ممر المشاة الخاص بمنزلهم، ثم تحققوا من كاميرا المراقبة لمعرفة ما حدث.