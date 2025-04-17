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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أضرار استخدام الهاتف على السرير قبل النوم

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
اسماء محمد

 عدد كبير من الناس يستخدمون الهاتف المحمول  قبل النوم وبعده، وخاصةً الشباب والمراهقون ولكن ما تأثير هذا على الصحة؟

ووفقا لما جاء في موقع sciencealert ترغب في الخلود إلى النوم قريبًا بعد الانتهاء من قراءة هذا بالطبع.

يُشتبه على نطاق واسع في أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات قبل النوم  أو في السرير و يُسبب اضطرابًا في النوم ، على الرغم من أن التفاصيل الرئيسية حول السبب غير واضحة.

اختراق الهاتف المحمول


وفي دراسة جديدة، حاول الباحثون إلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية، باستخدام بيانات من مسح كبير شمل 45202 طالب جامعي في النرويج.

وجدت الدراسة أن قضاء الوقت أمام الشاشات في السرير يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالأرق بنسبة 59%، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي النوم بمقدار 24 دقيقة في الليلة.

تشير بعض الدراسات السابقة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُلحق ضررًا بالغًا بالنوم ، حتى أكثر من أنواع أخرى من وقت استخدام الهاتف المحمول ومع ذلك، لم تُجرِ سوى أبحاث قليلة مقارنة مباشرة بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالشاشات وتأثيرها على النوم.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الدراسات التي أجريت في هذا الشأن ركزت على المراهقين.

وتشتمل الدراسة الجديدة على شريحة سكانية أكبر سناً قليلاً، تتراوح أعمارها بين 18 و28 عاماً، وتستمد من بيانات ضخمة تم جمعها لدراسة صحة الطلاب ورفاهتهم لعام 2022 ، وهي دراسة تمثل الطلاب النرويجيين على المستوى الوطني.

يتضمن الاستطلاع معلومات ديموغرافية عن الطلاب بالإضافة إلى العديد من العوامل الصحية ونمط الحياة، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول أو الشاشة والنوم.

وتقول غونهيلد جونسن هيتلاند، أخصائية علم النفس السريري في المعهد النرويجي للصحة العامة: "تنتشر مشاكل النوم بشكل كبير بين الطلاب ولها آثار كبيرة على الصحة العقلية والأداء الأكاديمي والرفاهية العامة، ولكن الدراسات السابقة ركزت في المقام الأول على المراهقين".

نظرًا لانتشار استخدام الشاشات في السرير، سعينا لاستكشاف العلاقة بين مختلف أنشطة الشاشات وأنماط النوم، كما تقول "توقعنا أن يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ارتباطًا بضعف النوم، نظرًا لطبيعتها التفاعلية وقدرتها على التحفيز العاطفي".

ومع ذلك، ووفقا للنتائج، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن عائقا للنوم أكثر من الأنشطة الأخرى التي تعتمد على الشاشات.

يقول هيتلاند : "لا يبدو أن نوع نشاط الشاشة هو المهم بقدر الوقت الإجمالي الذي يقضيه الشخص في استخدام الشاشات في السرير" .

بطء الهاتف

"لم نجد أي اختلافات كبيرة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بالشاشات، مما يشير إلى أن استخدام الشاشة في حد ذاته هو العامل الرئيسي في اضطراب النوم  ربما بسبب إزاحة الوقت، حيث يؤخر استخدام الشاشة النوم عن طريق استهلاك الوقت الذي كان من الممكن أن يقضى في الراحة."

أفاد المشاركون ما إذا كانوا يستخدمون أي وسائط إلكترونية في السرير، ومدة استخدامها وحددوا ما إذا كانوا يشاهدون الأفلام أو التلفزيون، أو يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي، أو يتصفحون الإنترنت، أو يستمعون إلى الموسيقى، أو يلعبون الألعاب، أو يقرؤون محتوى مرتبطًا بالدراسة.

قام الباحثون بتقسيم هذه الأنشطة إلى ثلاث فئات أوسع: وسائل التواصل الاجتماعي فقط، أو عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أنشطة أخرى تعتمد على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ المشاركون عن أوقات نومهم واستيقاظهم، والمدة التي استغرقوها للنوم، ومدى تكرار صعوبتهم في النوم أو البقاء نائمين، ومدى تكرار شعورهم بالنعاس أثناء النهار، ومدة مشاكل النوم لديهم.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أفادوا بقضاء وقت أطول أمام الشاشات بعد النوم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الأرق.

يبدو أن النشاط المحدد كان أقل أهمية من إجمالي وقت الشاشة، مما يشير إلى أن استخدام الشاشة قد يحد من النوم عن طريق إزاحة الراحة بدلاً من تعزيز اليقظة.

هناك بعض المحاذير الجديرة بالملاحظة فعلى سبيل المثال، حجم العينة كبير، إلا أنه يفتقر إلى التنوع الثقافي اللازم لجعل النتائج قابلة للتعميم على نطاق واسع.

كما قامت الدراسة بتجميع العديد من الأنشطة المعتمدة على الشاشة معًا، مما أدى إلى إخفاء الفروق الدقيقة المحتملة في الفئات الأضيق وبينما تُظهر الدراسة ارتباطًا، إلا أنها لا تكشف عن علاقة سببية.

أفاد الأشخاص الذين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي بتحسن نومهم بشكل عام، لكن التأثير قد يكون في كلا الاتجاهين.

" ويقول الباحثون إن هناك تفسيراً آخر وهو أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس النشاط المفضل للطلاب الذين يعانون أكثر من غيرهم من اضطرابات النوم" .

يستخدم بعض الطلاب التكنولوجيا كوسيلة مساعدة على النوم، وقد يختارون أنشطة تعتبر عادة أكثر هدوءًا، مثل مشاهدة فيلم أو الاستماع إلى الموسيقى بدلًا من تصفح الإنترنت .

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم وتعتقد أن وقت الشاشة قد يكون عاملاً، فحاول تقليل استخدامها في السرير، ويفضل التوقف قبل النوم بـ 30 إلى 60 دقيقة على الأقل، كما يقول هيتلاند و"إذا كنت تستخدم ال الشاشات، ففكّر في تعطيل الإشعارات لتقليل الإزعاج أثناء الليل."

نُشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Psychiatry .
 

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