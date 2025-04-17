حبس المتهمين باختطاف شخص في القليوبية

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما باختطاف شخص في القليوبية.

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحد الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص باختطاف (آخر - مُقيم بدائرة مركز شرطة بنها - بالقليوبية) وتجريده من ملابسه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى ، وتصويره.

بالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقهم 4 أشخاص أمكن ضبط (إثنين منهم "لأحدهما معلومات جنائية")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع إثنين آخرين، وتبين وجود الأخرين خارج البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه والتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" حيال الآخرين.