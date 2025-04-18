مواصفات سيارة رينو كارديان 2025

طرحت شركة رينو سيارتها الجديدة "كارديان" بمواصفات متطورة تهدف إلى تقديم تجربة قيادة مريحة وآمنة.

تُعتبر كارديان واحدة من أجمل السيارات متعددة الاستخدام فئة الكروس أوفر، حيث تجمع بين التصميم العصري والأداء القوي.

الأداء والمحرك

تتميز السيارة بمحرك سعة 1.0 لتر تيربو بقوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 142 نيوتن، مما يوفر تجربة قيادة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، مما يسمح بتحسين كفاءة استهلاك الوقود. كما تأتي السيارة مزودة بخزان وقود بسعة 50 لترًا، مما يتيح مدى قيادة أطول.

أنظمة الأمان

تضمن رينو وجود أعلى معايير الأمان في كارديان، حيث زودت السيارة بمنظومة متكاملة تشمل وسادتين هوائيتين أماميتين، ويمكن أن تصل إلى 4 وسائد حسب الفئات. كما تضم أنظمة متقدمة مثل نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) ومساعد الفرامل (EBA)، ونظام المساعدة على الثبات في المنحدرات (HSA).

التصميم الداخلي والتكنولوجيا

تم تطوير المقصورة الداخلية بعناية، حيث تأتي مزودة بشاشة عدادات رقمية بحجم 3.5 أو 7 بوصة حسب الفئة، وشاشة تعمل باللمس مركزية بحجم 8 بوصة مع نظام ملاحة ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto. تشمل مزايا الراحة تكييف هواء يدوي أو أوتوماتيكي حسب الفئة، ونظام دخول وتشغيل ذكي، ومقاعد جلد جزئي في الفئات الأعلى.

الميزات الإضافية

تأتي كارديان مزودة بمصابيح نهارية LED وكشافات ضباب LED، بالإضافة إلى حساسات مطر وإضاءة أوتوماتيكية. كما تشمل نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومثبت سرعة ومحدد للسرعة في الفئة الثالثة.