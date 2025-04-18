مواصفات سيارة MINI Cooper 5-Door 2025

طرحت شركة MINI الطراز الجديد كليًا "MINI Cooper 5-Door"، الذي يُعزز من خيارات العلامة البريطانية العريقة، مع توفير مساحات عملية إضافية دون التخلي عن متعة القيادة المعهودة.

تتبنى MINI Cooper 5-Door لغة التصميم الجديدة المعروفة بـ"البساطة الجذّابة"، مع شبك تهوية كبير ثماني الأضلاع يتوسطه مصباحان دائريان وأضواء LED للنهار. تتميز السيارة بغطاء محرك قصير ومصابيح أمامية وخلفية متغيرة الشكل، بالإضافة إلى عجلات قياس 17 بوصة وخيارات ألوان متعددة للسقف.

تأتي MINI Cooper 5-Door بطول قاعدة عجلات يزيد بمقدار 72 ملم، وطول إجمالي أكبر بمقدار 172 ملم مقارنةً بالنسخة ثلاثية الأبواب، مما يوفر مساحات داخلية رحبة تستوعب خمسة ركاب بسهولة حتى في الرحلات الطويلة.

المقصورة الداخلية والتكنولوجيا

تتميز المقصورة بشاشة مستديرة جديدة فئة OLED بحجم 9.4 بوصات، تعمل كنظام معلوماتي ترفيهي ولوحة عدادات رقمية. تستخدم السيارة أحدث أنظمة التشغيل من MINI وتوفر سبعة أوضاع مختلفة للقيادة، مما يعزز تجربة السائق.

أنظمة السلامة والأمان

تأتي السيارة مزودة بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما في ذلك نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية، ونظام المساعدة بمراوغات التوجيه، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، مما يوفر أقصى درجات الأمان للسائق والركاب.

الأداء

تعمل MINI Cooper 5-Door بمحرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، بقوة 156 حصان وعزم دوران 230 نيوتن-متر. يتصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية سباعية النسب، مما يمكن السيارة من الانطلاق من السكون إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8 ثوانٍ، مع سرعة قصوى تبلغ 225 كلم/ساعة.