تموين قنا: توريد 370 طن قمح وتكثيف الحملات تزامنا مع أعياد الربيع والقيامة

قال حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه تم توريد 370 طنًا و216 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة منذ بدء موسم توريد القمح منتصف الشهر الجاري وحتى اليوم، مؤكدا المتابعة بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأضاف القط، في تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أنه تم تجهيز المواقع التخزينية بالمحافظة لاستقبال وتخزين القمح المحلي موسم 2025 والبالغ عددها 12 موقعا تخزينيا موزعة على مراكز المحافظة وهي 4 صوامع: "الترامسة والمراشدة وقوص وبندر قنا"، و7 شون "قنا وفرشوط والمراشدة وأبوتشت ونقادة وشونة الجبيل ببندر قنا وبنكر بمركز قوص" بسعة تخزينية إجمالية 227 ألف طن.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين.

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين تزامنا مع الاحتفالات أعياد الربيع والقيامة.