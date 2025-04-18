كارولين عزمي تتألق بإطلالة راقية في عيد ميلادها

حرصت الفنانة كارولين عزمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة كارولين عزمي في عيد ميلادها

تألقت كارولين عزمي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تميز فستان كارولين عزمي خلال الاحتفال بعيد ميلادها باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها الرشيق والمثالي.

انتعلت كارولين عزمي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم اتسمت بنقشة التايجر، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت كارولين عزمي بالشعر المرفوع فهو من صيحات موضة 2025، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.