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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين تطالب الولايات المتحدة باحترام القواعد التجارية

الصين
الصين
البهى عمرو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» خبرا عاجلا يفيد بأن، الصين طالبت الولايات المتحدة باحترام القواعد التجارية وتؤكد استعدادها للدفاع عن حقوقها ومصالحها.


وبشأن رسوم الموانئ الأمريكية على السفن التي تصنعها بكين، قالت الخارجية الصينية إنها ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين تواصلت معه للتفاوض منذ أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات منها.

وأضاف ترامب أنه سيؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يتم حل الخلاف التجاري مع الصين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد لا ترتفع، بل قد تنخفض.

وخلال لقائه في البيت الأبيض برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، سُئل ترامب أيضًا عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تقلق بشأن سعي حلفائها إلى بناء علاقات أوثق مع الصين، فأجاب ببساطة: "لا".

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة بوليتيكو إنه: "بمجرد أن ترى دولًا كثيرة - ليس فقط في جنوب شرق آسيا أو آسيا، بل في جميع أنحاء العالم - ستلاحظ استعدادها لعقد صفقات مع أمريكا، وهذا يضغط على الصين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

الخارجية الصينية الصين القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة رسوم الموانئ الأمريكية ترامب

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