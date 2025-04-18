أمريكا: لا يمكن مواصلة الاجتماعات لوقف الحرب بأوكرانيا دون تحقيق تقدم ملموس

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إنّ " قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستكون جزءا من أي اتفاق، ولا نريد استمرار مقتل الآلاف بالحرب الأوكرانية، ولا يمكن مواصلة الاجتماعات لوقف الحرب في أوكرانيا دون تحقيق تقدم ملموس".

ولفت إلى أن الحرب على أوكرانيا مأساوية، لافتًا، إلى أن بلاده تبذل جهودها لإنهائها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنّ وضع نهاية للحرب المأساوية في أوكرانيا ليس مستحيلا، مطالبا روسيا بأن تقرر موقفها إذا كانت حقا تريد الحرب مع أوكرانيا أم السلام.

وأوضح: "ما نعمل عليه الآن هو محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام، ومحادثاتنا في باريس بشأن أوكرانيا كانت إيجابية".