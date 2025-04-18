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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثي يعلن مقتل 38 شخصا في الغارات الأمريكية على أحد موانئ اليمن

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت ميليشيا الحوثي أن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى باليمن اسفرت عن مقتل 38 شخص .

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.


وجاء في بيان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية على منصة "إكس"، أن "قوات أميركية تحركت للقضاء على هذا المرفق الذي يشكل مصدر وقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من إيرادات غير مشروعة تمول جهودهم لإرهاب المنطقة بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف بيان القيادة : "يجب تنبيه الحوثيين، وأسيادهم الإيرانيين، ومن يدعمهم ويدعم أعمالهم الإرهابية عمدا، إلى أن العالم لن يقبل بتهريب الوقود والمواد الحربية إلى منظمة إرهابية".

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل، انفجارات هائلة وحرائق ضخمة في الميناء.

ويتعرض اليمن لغارات شبه يومية تشنها الولايات المتحدة لاستهداف البنى التحتية للحوثيين، منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد الجماعة لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ميليشيا الحوثي غارات أمريكية ميناء رأس عيسى اليمن الجيش الأمريكي إيران

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