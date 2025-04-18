محاولة فاشلة.. ميسي يكشف كواليس تبخر حلم العودة إلى برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، تفاصيل محاولة العودة إلى برشلونة عقب مونديال قطر.

وكان ليونيل ميسي غادر برشلونة في عام 2021، بعد فشل تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية التي عانى منها النادي الكتالوني بسبب تفشي فيروس كورونا.

تفاصيل محاولة ميسي العودة إلى برشلونة

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: "بعد كأس العالم 2022، لم أكن أتخيل نفسي ألعب لأي فريق أوروبي آخر سوى برشلونة، كان هدفي العودة إلى بيتي، لكن للأسف، لم يكن ذلك ممكنًا".

وأضاف: “كان قرار الانتقال إلى إنتر ميامي قرارًا عائليًا بحتًا، جئنا إلى الولايات المتحدة نعيش هذه التجربة الجديدة”.

وحول مدربه السابق بيب جوارديولا، أجاب: "جوارديولا ، بالنسبة لي، شخص مختلف تمامًا، رجل يُحب التفاصيل، ويمتلك عقلية مختلفة، ورؤية لا يراها الآخرون، لقد تغيرت كرة القدم تمامًا بعدنا، أراد الجميع تقليد أسلوب برشلونة".

واختتم النجم الأرجنتيني الأرجنتيني الذي يرتبط بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية عام 2025، حديثه بالاعتراف بأن خطوته التالية ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، قائلا: "سيكون هذا العام مهمًا لقراري بشأن كأس العالم، سأكون كاذبًا إذا قلت إنني لم أفكر في الأمر".