الخارجية الإيرانية: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أمر غير مقبول

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه نقل إلى الرئيس الروسي بوتين رسالة مهمة جدا من خامنئي،وأن رسالة خامنئي إلى بوتين تناولت القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن هناك تقدم كبير في العلاقات الروسية الإيرانية، وأن اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تعزز العلاقات المشتركة، وأن لقائي مع بوتين كان إيجابيا.



وأشار عراقجي، إلى أن البرلمان الإيراني سيوافق على اتفاقية التعاون الشامل مع روسيا قريبا، وأن الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي مع روسيا يحقق تعاونا طويل المدى.



ولفت عراقجي إلى أن الرئيس الإيراني وجه دعوة إلى بوتين لزيارة طهران، وأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أمر غير مقبول، وأن دور روسي مهم بشأن الوصول إلى اتفاقية في المجال النووي.



