افتتاح مسجدين جديدين في كفر الشيخ.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين في مركزي المحافظة، وذلك تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، تحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

المسجدان الجديدان هما مسجد أبو عيد الواقع بناحية الشواذلية بمنشأة عباس التابعة لإدارة سيدي سالم شرق، ومسجد النور الكائن بعزبة الحاج علي التابعة لإدارة الرياض غرب.

وعبر المصلون عن سعادتهم البالغة بهذه الافتتاحات التي تعكس الاهتمام المتزايد ببناء وتطوير دور العبادة في المحافظة.

حضر مراسم الافتتاح الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والشيخ حسن رزق عاشور، مدير إدارة الرياض غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة بكفرالشيخ، بالإضافة إلى عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف.

وألقى الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، خطبة الجمعة بمسجد النور بالرياض تحت عنوان "إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا"، وأكد أهمية العلم ودوره المحوري في بناء وتقدم الإنسان والمجتمع.

من جانبه، أكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، على التزام جميع المساجد بالمحافظة بالوقت المحدد للخطبة الموحدة على مستوى المحافظة.

كما دعا الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر شامخة كقبلة للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله قيادتها وشعبها.

خدمة بيوت الله هي شرف عظيم

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية الفعالة في إنجاز هذه المشروعات الدينية، مؤكدًا على أن خدمة بيوت الله هي شرف عظيم، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير البيئة الإيمانية المناسبة للمواطنين.