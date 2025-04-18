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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 توصيات مهمة لتطوير القطاع الزراعي باستخدام الابتكار العلمي والتكنولوجي

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات المشاركون في ورشة العمل التدريبية التي نظمتها من خلال قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني"، بعنوان: تطوير القطاع الزراعي: البحث العلمي والابتكار، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن ورشة العمل ركزت على كيفية تطوير القطاع الزراعي باستخدام أدوات الابتكار العلمي والتكنولوجي، مع التأكيد على أهمية الاستدامة البيئية وزيادة الإنتاجية.

واضاف عزوز أن ورشة العمل خلصت على ١٠ توصيات هامة، أقرها المشاركون فيها من الجهات المختلفة، بهدف تعزيز التطوير المستدام للقطاع الزراعي في مصر.


وتابع أن تلك التوصيات تمثلت في: تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا في تطوير الزراعة مع زيادة التمويل البحثي في المجال الزراعي، والتركيز على الابتكارات التكنولوجية التي تخدم المزارعين وتساهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تطبيق الابتكار الرقمي لتعزيز الإنتاجية والاستدامة بالتوسع في استخدام تقنيات الزراعة الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد في الموارد الطبيعية.


واضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن من بين تلك التوصيات أيضا: تحسين كفاءة سلاسل القيمة الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي من خلال تطوير منصات تسويق رقمية لربط المزارعين بالأسواق بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحسين نظم التخزين والنقل لتقليل الفاقد وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، إضافة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد الطبيعية ومواجهة تغير المناخ وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة مثل الزراعة الدقيقة وأنظمة الري الحديثة للحد من استهلاك المياه وحماية التربة من التدهور.

وقال عزوز أن المشاركون أيضا أكدوا على أهمية تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق بتطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات الزراعية، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي في تدريب المزارعين على أساليب الإنتاج الجيد، فضلا عن دعم التحول نحو الزراعة العضوية وتحديد إمكانيات تطبيقها، مع وضع سياسات تحفيزية لدعم الزراعة العضوية وتوفير الحوافز للمزارعين، كذلك تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بحيث يتم تحقيق تكامل الجهود بين الأطراف المعنية لتطوير القطاع الزراعي بشكل شامل.

واضاف أن من بين تلك التوصيات أيضا: وضع سياسات داعمة لتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، بدعم تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين الإنتاجية والكفاءة، فضلا عن إطلاق برامج تمويلية ميسرة لدعم الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، بسهيل الحصول على تمويل للمشروعات الزراعية المبتكرة لدعم التحول الرقمي والنمو المستدام، مع أهمية إنشاء منصات حوار دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم أثرها على القطاع الزراعي، بحيث يتم تأسيس منصات للحوار بين المعنيين في القطاع الزراعي لضمان متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم نتائجها.
وكانت ورشة العمل قد افتتحها الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارحية، والدكتور موفق السرحان المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، كما شارك فيها ممثلون عن قطاعات وهيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية، معاهد البحوث والمعامل المركزية، ومديريات الزراعة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات التعاونية الزراعية العامة.

الزراعة الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة

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