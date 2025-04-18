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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تبحث سبل التعاون في مجال الطب التقليدي مع الصين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار التعاون العلمي الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية، استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من جامعة Shaanxi University of Chinese Medicine، وذلك ضمن جهود جامعة حلوان لتعزيز مجالات التعاون مع الجامعة المصرية الصينية، والارتقاء بالبحث العلمي في مجالات الطب التقليدي والتكميلي.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إلى جانب ممثلين عن كليات الطب، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال الطب الصيني التقليدي، وتبادل الطلاب والباحثين، بما يعزز من التفاهم الأكاديمي ويدعم التوجه العالمي نحو الطب التكاملي.

وأكد الدكتور السيد قنديل على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية في المجالات الطبية، مشيرًا إلى أن الطب الصيني التقليدي يمثل تراثًا علميًا غنيًا يمكن توظيفه في تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي داخل كلية الطب، موضحًا أن هذه الشراكة تهدف إلى خلق فرص حقيقية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة في علوم الطب والرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن التعاون مع الجامعة الصينية سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين المصريين للاطلاع على تقنيات وأساليب الطب التقليدي الصيني، التي أثبتت فعاليتها على مدى قرون، مؤكدًا العمل على تفعيل شراكات بحثية مشتركة، وتبادل الباحثين، وإنشاء فرق علمية متعددة التخصصات، تسهم في إنتاج أبحاث دولية ذات تأثير، وترفع من تصنيف جامعة حلوان عالميًا في مجالات الطب والعلوم الصحية.

وأشارت الدكتورة رشا رفاعي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الكلية لتطوير برامجها الأكاديمية والانفتاح على مجالات الطب البديل المعترف بها عالميًا، مؤكدة أن الطب الصيني التقليدي يحظى باهتمام واسع منذ القدم، وسيتم العمل على وضع إطار واضح لتبادل الطلاب، وإجراء أبحاث علمية مشتركة، تسهم في تنمية قدرات الباحثين المصريين وتوفر فرصًا تعليمية وتدريبية متميزة لطلاب كلية الطب.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة، وتنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل، إلى جانب توفير منح دراسية وفرص تدريب عملي بالمستشفيات الجامعية الصينية، والمستشفيات الصينية بمصر.

حيث أعلنت الجامعة الصينية عن تقديم منحة دراسية لعدد 100 طالب مصري للدراسة بالصين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في هذا المجال داخل الصين.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء استراتيجية جامعة حلوان لتعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومتها التعليمية والبحثية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويواكب التطورات الحديثة في مجالات الطب والرعاية الصحية.

التعاون العلمي الدولي جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث العلمي البحث العلمي

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